Altay'ın olağanüstü genel kurulunda şirketleşme yetkisi verildi

Oylama sonucu mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Camianın önde gelen isimleri yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübe yatırımcı bulmak için çalışmalara başlayacak. Son olarak toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan Altay'da güçlü bir yatırımcı bulunup, transfer yasağının kaldırılması ve iddialı bir takım kurulması hedefleniyor.

MUSTAFA DENİZLİ VE ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli de hazır bulundu. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu.