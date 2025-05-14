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Altay'ın Kalecisi Ozan Evrim Özenç'in Geleceği Belirsiz

Altay'ın Kalecisi Ozan Evrim Özenç'in Geleceği Belirsiz
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Altay, 3. Lig'de mücadele ederken kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu belirsizlikte. 32 yaşındaki kaleciye üst lig takımlarından teklifler gelirken, yönetimin değişmesi sonrası oyuncularla ilgili kararlar alınması bekleniyor.

İZMİR,

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay mevcut kadrosunu korumaya çalışırken, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu belirsizliğini koruyor. 2020 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki kaleci için kulübe üst lig takımlarından ciddi teklifler geldiği ifade edilirken, Ozan'ın geleceğinin henüz netleşmediği kaydedildi. Kongreye gitmeye hazırlanan Altay'da değişecek yönetimin seçimden sonra oyuncularla ilgili tasarrufta bulunacağı vurgulandı. Bu sezon 2'nci Lig'de 18 maça çıkan Ozan 1576 dakika sahada kaldı. Ozan Evrim bu sezon devre arası öncesi takımdan ayrılmasına rağmen ardından geri dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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