Altay'ın golcüleri tecrübeli isimlerden
Altay'ın bu sezon attığı gollerin tamamı 30 yaş üzeri oyunculardan geldi. Marco Paixao, Zeki Yıldırım ve İbrahim Öztürk takımın gol yükünü çeken isimler oldu.
Deplasmanda Giresunspor'la golsüz berabere kalıp 5 puanla düşme hattında yer alan 1'inci Lig ekibi Altay'ın bu sezon attığı gollere tecrübeli isimler imzasını koydu. Yaşadığı mali ve idari sıkıntılar nedeniyle 2 sezondur transfer yapamayan siyah-beyazlılarda atılan 5 gol, 30 yaş üzeri oyunculardan geldi. Kariyerinde Altay'la 4 kez gol krallığı yaşayan 39 yaşındaki Portekizli golcü Marco Paixao bu sezon 2 kez fileleri sarstı.
Deneyimli futbolcu, 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor ve 3-2 mağlup olunan Kocaelispor maçlarında gollerini attı. Altay'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım da 2 defa gol sevinci yaşadı. Zeki, Kocaelispor deplasmanında ve 1-1 berabere biten Bodrumspor müsabakasında rakip ağları sarstı. Altay'ın 42 yaşındaki liglerin en yaşlı ismi olan takım kaptanı İbrahim Öztürk de siyah-beyazlılara ilk galibiyeti getiren golü attı. Stoperde görev alan İbrahim 2'nci haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Tuzlaspor'u yıkan golü kaydetti ve Altay bu maçı 1-0 kazandı.