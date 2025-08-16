Altay'ın Genç Yeteneği Sani Gerçek, 3. Lig'de Merakla Bekleniyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay 'da gözler bu sezon altyapıdan A takıma alınan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sani Gerçek'e çevrildi. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 12 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun bu sezon 3'üncü Lig'de göstereceği performans merak konusu oldu. Altay genç golcüyü vitrine çıkarmanın planlarını yapıyor.

Altay'da futbola başlayan Sani, İzmir temsilcisinde U14, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde görev yaptı. Genç krampon geçen sezon 2'nci Lig'de bitime 2 hafta kala deplasmanda oynanan Isparta 32 Spor karşılaşmasında 80'inci dakikada oyuna girip ilk profesyonel lig deneyimini yaşadı. Genel kurul sonrası göreve gelecek yeni yönetimin Sani Gerçek ile profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.