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Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'ya Bodrumspor talip

Spor Haberleri

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki milli stoperi Efe Sarıkaya'ya aynı ligde geçen sezon play-off finali oynayan Bodrumspor talip oldu. Bodrum temsilcisi, Altay yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor ve transferi önümüzdeki günlerde bitirebilir. Efe'nin Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği ancak düşük tekliflerin gelmesi nedeniyle satışının gerçekleşmediği belirtiliyor. Altay, bu transferden 500 bin Euro bonservis geliri elde edecek ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak. Altay yönetimi, Efe'nin forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmesini planlıyor ve acil ödemeleri bonservis geliriyle yapacak. Ayrıca, genç savunmacının Bodrumspor'da piyasa değerini artırarak Altay'a önemli bir pay kazandıracağına inanılıyor.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki milli stoperi Efe Sarıkaya'ya aynı ligde geçen sezon play-off finali oynayan Bodrumspor talip oldu.Altay'ın bu transferden 500 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, bir sonraki satıştan İzmir ekibinin yüzde 25 pay alma şartı koştuğu iddia edildi. Efe'nin önünü kapatmak istemeyen ve forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmesini planlayan Altay yönetimi, acil ödemeleri de bonservis geliriyle yapacak. Kurmaylar, genç savunmacının Bodrumspor'da piyasa değerini katlayıp siyah-beyazlı kulübe bir sonraki satıştan önemli bir pay kazandıracağına inanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Efe Sarıkaya Trendyol Altay Spor Haberler

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