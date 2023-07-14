Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'ya Bodrumspor talip

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki milli stoperi Efe Sarıkaya'ya aynı ligde geçen sezon play-off finali oynayan Bodrumspor talip oldu. Bodrum temsilcisi, Altay yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor ve transferi önümüzdeki günlerde bitirebilir. Efe'nin Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği ancak düşük tekliflerin gelmesi nedeniyle satışının gerçekleşmediği belirtiliyor. Altay, bu transferden 500 bin Euro bonservis geliri elde edecek ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak. Altay yönetimi, Efe'nin forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmesini planlıyor ve acil ödemeleri bonservis geliriyle yapacak. Ayrıca, genç savunmacının Bodrumspor'da piyasa değerini artırarak Altay'a önemli bir pay kazandıracağına inanılıyor.