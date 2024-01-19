Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, Şanlıurfaspor maçında gol attı

Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, Şanlıurfaspor karşısında skor üreterek siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, yaz döneminde sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. 2023-2024 sezonunun başlamasıyla birlikte ilk 8 haftadaki Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK, Bodrum FK, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma şansı bulamayan genç oyuncu, tekrar siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelerek ortak bir zeminde buluştu ve takıma geri döndü. İlk maçına 9. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla çıkan Eren Erdoğan, 156 günlük aranın ardından Altay formasına kavuştu. Daha sonra tüm kulvarlarda 7 maça çıkan ve bu sezonki ilk golünü ligde son olarak oynanan Şanlıurfaspor maçında kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, bu golle birlikte galibiyette de büyük bir rol oynadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in de Eren'in bu performansından sonra genç oyuncuyu ilk 11'e monte edip sezonun kalan maçlarında istikrarlı bir şekilde süre vermesi bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Altay'da 29 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 5 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı vermişti. - İZMİR