Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Galatasaray ve Fenerbahçe gözlemcilerinin dikkatini çekti

Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, Tuzlaspor maçında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli gözlemcilerin dikkatini çekti. Efe, maçta başarılı bir performans sergiledi ve rakiplerine üstünlük sağladı.

Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'yı, dün oynanan Tuzlaspor maçında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli gözlemcilerin stadyumdan canlı olarak izlediği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Tuzlaspor'u konuk etti. İlk yarısının golsüz geçildiği maçta 74. dakikada sahneye çıkan 42 yaşındaki İbrahim Öztürk, takımını öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın kalan bölümlerinde başka bir gol sesi çıkmayınca İzmir ekibi üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği öğrenildi. İki dev kulübün Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'yı izlemek için geldiği kaydedildi. 90 dakika oynayan Efe, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken altı hava topu mücadelesinin beşinde de rakiplerine üstünlük sağladı.

Öte yandan genç oyuncu sol stoper oynamasının yanı sıra sol bek mevkiinde de forma giyebiliyor. - İZMİR