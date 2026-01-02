Haberler

Altay'da kaleci Semih güven verdi

Altay'da kaleci Semih güven verdi
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'da genç kaleci Galip Semih Mendeş, tecrübeli kalecilerin ceza almasının ardından takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. İlk yarıda 7 maçta sadece 1 gol yiyen Semih, Altay'ın 5 galibiyetle dönmesini sağladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Galip Semih Mendeş, sıkıntılı dönemde takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılarda tecrübeli kaleci Ozan ve altyapı patentli Ulaş'ın bahis soruşturmasında 45'er gün ceza almasının ardından ilk yarıdaki son 5 maçta kaleyi koruyan 19 yaşındaki Semih, bu periyotta sadece 1 gol yedi. Genç eldivenin ilk yarıda forma giydiği 7 müsabakada Altay ; 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Semih'in 7'nci haftada ilk kez kaleyi koruduğu Tire 2021 FK deplasmanında Altay 2-1 kazanarak ilk galibiyetini alırken, genç file bekçisi bir sonraki hafta 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kritik kurtarışlar yaptı. Daha sonra 2 maçta kadroda yer almayan Semih, 11'inci haftadaki Alanya 1221 maçında zorunlu olarak kaleye döndü. Altay, Alanya'dan 1-0'lık yenilgiyle döndükten sonra Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u 3-0, Afyonspor'u ise 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Altay'da Ozan ve Ulaş'ın cezaları bitmesine rağmen performansıyla güven veren Semih'in oynamaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
