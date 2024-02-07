Altay'ın genç kalecisi Mustafa Çalışkan'ın forma durumu belirsiz

Göztepe'yle oynanan İzmir derbisinde kasık sakatlığı yaşayan Altay'ın genç kalecisi Mustafa Çalışkan'ın, hafta sonu oynanacak Erzurumspor FK maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve 3 maçtır kazanamayan Altay'da, 2004 doğumlu kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlanması moralleri iyice bozdu. Geçtiğimiz hafta sonu Göztepe'yle oynanan İzmir derbisine ilk 11'de çıkıp ilk yarıda yaşadığı kasık sakatlığından dolayı müsabakanın ikinci yarısına devam edemeyen 19 yaşındaki kaleci, yerini kendisi gibi altyapıdan yetişen Ulaş Hasan Özçelik'e bırakmak zorunda kalmıştı. Müsabaka sonrasında Çalışkan'ın tedavisine başlayan sağlık ekibi, yapılan tetkikler sonrasında teknik heyete olumlu veya olumsuz bir rapor verecek. İzmir ekibinde Erzurumspor FK ile oynanacak karşılaşmada kaleyi kimin koruyacağı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Mustafa'nın zorlu müsabakada forma giymemesi durumunda kaleyi yine 18 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik koruyacak.

Öte yandan sezon başında Altay'ın kalesini koruyan Ozan Evrim Özenç ve Eren Karataş, ödeme alamadığı için siyah-beyazlı kulübe ihtarname çekip takımdan ayrılmıştı. - İZMİR