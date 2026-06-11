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Altay'da Ferhat vatani görevde

Altay'da Ferhat vatani görevde
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3'üncü Lig ekibi Altay'ın santrforu Ferhat Öncel, bedelli askerlik hizmeti kapsamında Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda göreve başladı. Genç futbolcu, askerlik sonrası yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen santrfor Ferhat Öncel'in (20) vatani görevini yapmak üzere askeri birliğine katıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve 2024'te 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan genç forvetin bedelli askerlik hizmeti kapsamında Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda askeri eğitim göreceği bildirildi. Geçen sezon A takım formasıyla 3'üncü Lig'de 1 kez forma giyen Ferhat, askerlik görevini tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarında yer alabilecek. Genç krampon altyapıda U19, U17 ve U16 takımlarında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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