Altay'da Ferhat vatani görevde

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen santrfor Ferhat Öncel'in (20) vatani görevini yapmak üzere askeri birliğine katıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve 2024'te 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan genç forvetin bedelli askerlik hizmeti kapsamında Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda askeri eğitim göreceği bildirildi. Geçen sezon A takım formasıyla 3'üncü Lig'de 1 kez forma giyen Ferhat, askerlik görevini tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarında yer alabilecek. Genç krampon altyapıda U19, U17 ve U16 takımlarında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı