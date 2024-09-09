Altay'ın 43 yaşındaki forveti Murat Uluç, tarih yazmaya devam ediyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın 85'inci dakikada bulduğu galibiyet golüne imza atan 43 yaşındaki forvet Murat Uluç, tarih yazmaya devam ediyor. Geçen sezon 42 yaşındayken 1'inci Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde eden 15 Mayıs 1981 doğumlu usta santrfor, kendisine ait rekoru geliştirip çok sıkıntılı dönemlerden geçen takımına 3 puanı getirdi. Kendisinin yarı yarışında genç takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Murat Uluç, halen Ziraat Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu olma özelliğini de halen elinde bulunduruyor.

İzmir ekibinde 2019 yılında 38 yaşındayken jübile yapıp, kulübün transfer yasağı nedeniyle 3 sene aradan sonra 2022'de 41 yaşında futbola geri dönen Murat Uluç, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Hatayspor formasıyla 2014-15'te 2'nci Lig'de 20 gol atarak gol kralı olan Murat Uluç, Altay formasıyla 108 resmi maçta toplam 53 gol kaydetti. Yıllara meydan okuyan Murat, siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de 2 kez, 2'nci Lig'de 28, 3'üncü Lig'de 18, kupada ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Murat Uluç profesyonel kariyerinde 151 gole ulaştı.

İKİ KEZ KUPA KALDIRDI

Futbola Altay'da başlayan Murat Uluç, profesyonel olamadan 19 yaşında yuvadan uçup Marmaris Belediyespor'a gitti. Altay'a 2013-14 sezonunda dönen Murat, o sezonun ilk devresinde 2'nci Lig'de 13 gol attıktan sonra ara transfer döneminde Aydınspor 1923'e transfer oldu. Siyah-beyazlı kulübe 2016-17 sezonunda tekrar dönen tecrübeli golcü 18 gol atıp, takımının 3'üncü Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. Murat, 2017-18'de 2'nci Lig'de 14 kez rakip fileleri sarsıp Altay'ın şampiyon olarak 1'inci Lig'e direkt çıkmasına katkı sağladı. 2018-19'da 1'inci Lig'de 4 maça çıkıp jübile yaptığı Elazığspor karşılaşmasında gol atan Murat, futbola döndükten sonra kupada 5, liglerde ise 2 gol olmak üzere 7 gol kaydetti. Murat Uluç, futbolu bıraktığı dönemde Altay'da önce sportif direktör, ardından yardımcı antrenör, Karşıyaka'da ise antrenör olarak çalıştı.