Altay'ın 41'lik delikanlıları

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel futbolda eşine çok nadir rastlanacak şekilde aynı takımda birlikte forma giyecek 41 yaşındaki futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç bu sezon futbolseverlere, "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" mesajı vermeyi hedefliyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel futbolda eşine çok nadir rastlanacak şekilde aynı takımda birlikte forma giyecek 41 yaşındaki futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç bu sezon futbolseverlere, "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" mesajı vermeyi hedefliyor. Geçen sezon Süper Lig'de görev yaparak Türkiye'de tüm liglerin faal olarak oynayan en yaşlı ismi olan stoper İbrahim, futbol kariyerine devam etme kararı alırken, 2019'da jübile yaptıktan sonra bu sezon siyah-beyazlı kulüpte transfer yasağı olması nedeniyle antrenörlüğü bırakıp futbola geri dönen forvet Murat da yeniden yeşil sahalarda gol sevinci yaşama fırsatı yakalayacak. Profesyonel futbolculuğun tanımını tüm Türkiye'ye göstermeyi hedefleyen iki usta ayak, bir yandan genç oyunculara örnek olup, diğer yandan takıma katkı vererek tribünlerden alkış toplamaya çalışacak. İki futbolcu, 3 yıl sonra aynı takımda beraber ter dökecek.

İBRAHİM HER LİGDE ŞAMPİYON OLDU

Altay'ın deneyimli futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu gibi 41 yaşında. Eski bir golcü olan ve 10 Haziran 1981'de doğan teknik patron Sinan Kaloğlu, aynı yıl 15 Mayıs'ta doğan Murat Uluç'tan 26 gün küçük. Teknik direktör Kaloğlu, 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim Öztürk'ten ise yalnız 11 gün büyük.