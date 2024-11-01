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Altay'ın 18 Yaşındaki Yetenekli Orta Saha Oyuncusu Ferhat Öncel Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Altay'ın 18 Yaşındaki Yetenekli Orta Saha Oyuncusu Ferhat Öncel Profesyonel Sözleşme İmzaladı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, altyapısında yetişen 18 yaşındaki Ferhat Öncel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, A takımda henüz şans bulamazken, gelişim liglerinde çeşitli takımlarda görev aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Öncel, 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

İlkadımspor'da futbola başlayıp, 10 Numara Sportif ve İzmirgücüspor'da oynadıktan sonra 2021 yılında siyah-beyazlı kulübe transfer olan Ferhat, şimdiye kadar A takımda şans bulamadı. Gelişim liglerinde 2021-22 sezonunda U16 takımıyla, 2022-23'te ise U17 takımıyla 1'er maça çıkan Ferhat, geçen sezon 6 kez görev yaptığı U19 takımında bu sezon 5 maça çıktı.

İzmir temsilcisinde bu sezon Davut Yusuf Özçelik, İbrahim Kıravi, Oktay Özdede ve Ünal Alihan Kavlak'tan sonra profesyonel olan 5'inci genç Ferhat oldu. Nazillispor'a kiralanan Davut Yusuf henüz forma şansı bulamazken, profesyonel sözleşme imzalayan diğer gençlerden sadece Ünal, A takımda süre buldu. A takımda süre alan Emre Tangeldi, Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz, İsa Toygar Ekinci, Salih Oktay, Mert Yıldırım gibi genç isimler ise amatör lisansla görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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