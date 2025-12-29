Haberler

Altay'da defansa tam not

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay, son 4 maçını kazanarak düşme hattının 8 puan üzerinde yer aldı. Takımın defansı, kalesini gole kapatarak dikkate değer bir performans sergiledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla düşme hattının 8 puan önünde 10'uncu sırada giren Altay'da savunma hattı bu periyottaki performansıyla alkış topladı. Siyah-beyazlılar, son 4 müsabakada kalesini gole kapatarak tam not aldı. Bu periyotta sırasıyla Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u 3-0, Afyonspor'u ise 1-0 (D) dize getiren İzmir temsilcisi rakiplerine geçit vermedi. Altay'da defansta görev yapan Yunus Efe, Arif, Sefa ve Özgür'ün başarılı performanslarının yanı sıra kaleci Semih de yaptığı kritik kurtarışlarla takımın kalesini gole kapatmasında önemli pay sahibi oldu. Öte yandan yeni yıl iznine çıkan Altay, 2 Ocak'ta tesislerinde yeniden toplanacak.

