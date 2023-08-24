Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda etti
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Manchester United'a transfer olması beklenen Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır, Kadıköy'de oynanacak Twente maçı öncesi tribünlere veda etti. O sırada stadyumda, "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde Manchester United'a transfer için gün sayan sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, taraftarı selamlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.
LIVAKOVIC TARAFTARI SELAMLADI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic'te orta sahaya gelerek tribünleri selamladı.