Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda etti

Manchester United'a transfer olması beklenen Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır, Kadıköy'de oynanacak Twente maçı öncesi tribünlere veda etti. O sırada stadyumda, "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.