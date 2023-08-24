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Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda etti

Spor Haberleri

Manchester United'a transfer olması beklenen Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır, Kadıköy'de oynanacak Twente maçı öncesi tribünlere veda etti. O sırada stadyumda, "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde Manchester United'a transfer için gün sayan sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, taraftarı selamlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.

LIVAKOVIC TARAFTARI SELAMLADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic'te orta sahaya gelerek tribünleri selamladı.

Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda ettiAltay Bayındır

Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda ettiDominik Livakovic

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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