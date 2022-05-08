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Altay-Giresunspor maçının ardından

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İstediğimiz oyunu yansıtamadık.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İstediğimiz oyunu yansıtamadık." dedi.

Keleş, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'den düşen Altay'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu.

Müsabakayı kazanıp üst sıralara tırmanmak istediklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Öne de geçtik ancak duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Verdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var, galip de gelebilirdik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Bunda konsantre eksikliği ve geçen hafta ligde kalmayı garantilemenin getirdiği rahatlama vardı. Sonuçta 2 maçımız kaldı, en iyi şekilde tamamlayıp yeteri kadar puan almak istiyoruz."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Giresunspor, Altay, Spor, Haberler

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