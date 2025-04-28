Altay, Gençlerle Isparta'da Galip Geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra dün Isparta 32 Spor deplasmanında büyük bölümü altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Altay, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak alkış topladı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan, sol bek Özgür, stoper Sefa, forvetler Murat Uluç ve Deniz Kadah gibi tecrübeli oyuncular kadroda yer almazken, ilk 11'in 9'u altyapıdan yetişen gençlerden oluştu.

İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki Kuban ve 22 yaşındaki Yusuf dışında tamamı altyapı patentli gençleriyle sahaya çıktı. Oyuna sonradan giren 5 futbolcuyla birlikte toplam 14 Altaylı genç ter döktü. Altay'a galibiyeti getiren Onur Yıldız (18) ve Ege Parmaksız (22) ilk profesyonel gollerini atarken, U19 takımından kadroya alınan Sani Gerçek ve Arif Yanarlı ilk profeyonel maçlarına çıkmanın heyecanını yaşadı.

KARAASLAN TRİBÜNDE YER ALDI

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Isparta deplasmanında takımının başında yer alamadı. Genç teknik adamın sarı kart cezalısı olması nedeniyle tribünden siyah-beyazlı ekibi yönettiği belirtildi. İzmir temsilcisini sahada yardımcı antrenör Onur Nasuhoğulları idare etti.