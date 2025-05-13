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Altay, Genç Yıldızlarla Geleceğe Umutla Bakıyor

Altay, Genç Yıldızlarla Geleceğe Umutla Bakıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşen Altay, genç futbolcuları Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya'yı üst liglere satmayı planlıyor. Altyapıdan çıkan bu oyuncular, kulübün borçlarını kapatma hedefi doğrultusunda transfer potansiyeli taşıyor.

İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşüp yeni sezonda 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Altay genç oyuncularına sarıldı. Transfer yasağı bulunan, borçları yüzünden puan silme cezaları alan siyah-beyazlılarda yönetimin en az 2 genç futbolcusunu satıp iyi bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi. Gelecek parayla mevcut kadroyu korumayı hedefleyen Altay'da sağ kanat Onur Efe ve stoper Yunus Efe Sarıkaya'ya üst liglerden birçok kulübün talip olduğu vurgulandı. Kurmayların da transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği, en kısa sürede iki oyuncunun üst liglerden bir takıma uğurlanacağı bildirildi. Altay'ın altyapısından vitrine çıkardığı 23 yaşındaki Onur Efe 30 maçta forma giyip 7 kez fileleri sarstı. 18 yaşındaki Yunus Efe de 33 maçta oynayıp 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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