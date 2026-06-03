Haberler

Altay'ın aklı yine Yunus Efe'de

Altay'ın aklı yine Yunus Efe'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekibi Altay, sözleşmesi sona eren ve Alanyaspor ile anlaşması bulunan stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı (20) yuvada tutmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip A takımda amatör lisansla oynaması nedeniyle serbest kalan ve 2025'in Temmuz ayında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Efe, geçen yıl Alanya ekibi tarafından tecrübe kazanması için kiralık listesine konulmuştu.

Transfer yasağı bulunan Altay, Yunus Efe'nin yeni kulübünde lisansı çıkmadan devreye girerek geçen sezon başında genç oyuncuyu İzmir'e döndürdü. İki kulüp arasında yapılan özel anlaşma gereği Altay'la 1 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yunus, 3'üncü Lig'de 27 maça çıkıp takımın ligde kalmasında pay sahibi oldu. İzmir ekibinin, Yunus Efe'yi bırakmamak için yeniden Alanyaspor'un kapısını çalacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Galatasaray'da ayrılık! Okan hoca istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta