Altay, Genç Stoper Yunus Efe'yi İkna Edemedi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılan oyuncuları yuvaya döndürmeye çalışan yönetim, genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'yı ikna edemedi. Siyah-beyazlılarda geçen sezon 2'nci Lig'de vitrine çıkan Yunus Efe, 80 bin TL'lik yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle profesyonel yapılamadı. Sezon sonunda serbest kalan 19 yaşındaki savunmacı Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la 5 yıllık anlaşma sağladı.

Alanyaspor'un henüz lisans çıkarmayıp kiralık gönderme kararı verdiği Yunus'u ikna etmek için harekete geçen Altay, girişimlerden sonuç alamadı. Altay yönetimini mali olarak destekleyen Sinan Kanlı, "Menajerlerin tutumu yüzünden anlaşamadık. 1 yıllığına bize dönecekti, çok para istediler transferi kökten kapattık" dedi.

Kanlı önderliğinde Ali Kızılkuyu, Emre Tangeldi ve Onur Efe yuvaya dönmüştü.