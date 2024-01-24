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Altay, genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı

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1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci, A takıma yükselmenin büyük bir onur ve gurur olduğunu belirtti.

1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen genç kalece Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme yaptı. Geçen sezondan bu yana A takımla antrenmanlara katılan 18 yaşındaki file bekçisi 5 yıllık mukavele imzaladı. Kulüp binasındaki imza törenine Genel Müdür Atakan Atalay ile genç kalecinin ailesi katıldı. Ulaş'ın ailesine teşekkür eden Genel Müdür Atalay, "Ulaş, uzun zamandır A takımımızla antrenmanlara katılan ve gelişim gösteren bir evladımız. Uzun yıllar profesyonel futbol A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Büyük Altay forması ile başarılı ve sağlıklı bir futbol yaşantısı olmasını diliyorum" dedi.

Genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, "Her genç oyuncunun en büyük hayali A takıma yükselmektir. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, futbolcu ağabeylerime, altyapıdaki futbolcu kardeşlerime, personelimize, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum. Büyük Altay'ın kalesi her zaman emin ellerde olur, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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