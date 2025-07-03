Altay, FIFA'dan Gelen 6 Puan Silme Cezasını Kaldırdı

Altay, FIFA'dan Gelen 6 Puan Silme Cezasını Kaldırdı
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Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Altay, eski futbolcusu Adamu Alhassan'ın kulübü Kano Pillars'a olan borcunun bir kısmını ödeyerek FIFA'dan gelecek cezaları önledi.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da yeni yönetim birinci ayında önemli engeli aştı. Yönetim, eski Nijeryalı futbolcu Adamu Alhassan'ın futbola başladığı kulübü Kano Pillars'a 30 gün içinde ödemesi gereken 78 bin euro yetiştiricilik ücretinin 40 bin eurosunu ödeyerek FIFA'dan gelecek 6 puan silme cezasını kaldırdı. Altay'ın FIFA Disiplin Komitesi'nden daha ağır yaptırımlara maruz kalıp küme düşme cezası da alma ihtimali bulunuyordu. İzmir temsilcisinin 1'inci Lig'de küme düştüğü 2023-24 sezonunda Alhassan'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. Altay'ın 2019- 20 sezonunda transfer ettiği Nijeryalı Alhassan, 1'inci Lig'de 13, kupada 3 müsabakada forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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