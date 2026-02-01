Altay'ın kabus haftası

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olan Altay, üst üste krizler yaşadığı kabus gibi bir haftayı geride bıraktı. Bir önceki maçında evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 21 puana ulaşan siyah-beyazlılar, geçen perşembe günü FIFA'dan 6 puan silme cezası alarak ilk şokunu yaşadı. Eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı resmen silinince puanı 15'e düşürülen siyah-beyazlılar, cuma günü ise teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla sarsıldı.

Art arda yaşadığı iki büyük sarsıntının ardından ligin en zor deplasmanlarından biri olan Eskişehirspor deplasmanında 39 yaşındaki yeni teknik patronu Mehmet Can Karagöz önderliğinde sahaya çıkan siyah-beyazlılar, başa baş geçen mücadeleye rağmen son dakika golüyle sahadan eli boş ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçın ikinci yarısında rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 geriye düşen İzmir temsilcisi, Ceyhun'la skora denge getirmesine rağmen 90'ıncı dakikada penaltıdan yediği golle adeta yıkıldı.

DÜŞME HATTINA GİRDİ

Altay, Eskişehirspor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle düşme hattına girdi. Bu müsabaka öncesi 15 puanla 11'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, averajla altında yer alan Bornova 1877'nin 18, Eskişehir Anadolu Spor'un 16 puana ulaşmasıyla 13'üncü basamağa geriledi. Altay şubat ayının ilk yarısında sıradaki FIFA dosyalarını çözemezse küme düşürülme ve -12 puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak. İzmir ekibi eski yabancı oyuncuları William de Amorim, Serge Aka ve Leandro Kappel ile uzlaşma zemini arıyor.