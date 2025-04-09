Sadece 150 dakika oynayan futbolcu köklü kulübün başına iş açtı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altay, eski Brezilyalı oyuncusu William Douglas De Amorim'in alacakları nedeniyle puan silme cezasıyla karşı karşıya. Amorim'in kulüpten 376 bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı alacağı olduğu belirtildi. Amorim, siyah-beyazlılarda toplam 150 dakika süre almıştı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, eski Brezilyalı oyuncusu William Douglas De Amorim'in alacakları nedeniyle puan silme cezası alma tehlikesi yaşıyor.
SADECE 150 DAKİKA OYNADI
Siyah-beyazlı kulüpte 2020-21 sezonunun ilk yarısında 1'inci Lig'de 2 maçta 60 dakika görev yapıp, 1 kez de kupada 90 dakika oynayan Amorim'in 376 bin bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı alacağı olduğu öğrenildi.
6 PUAN SİLİNEBİLİR
İzmir temsilcisinin oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonrası 24 Nisan'a kadar ödeme sözü verdiği, ödemenin gerçekleşmemesi halinde Altay'ın 6 puanının silineceği ifade edildi. Siyah-beyazlı camianın kaynak yaratıp Brezilyalı oyuncuya bir miktar ödeme yaparak puan silme cezasının önüne geçmeyi planladığı bildirildi. Altay'ın FIFA'da davalık oludğu eski yabancı oyuncularına toplam 11 milyon Euro borcu bulunuyor.