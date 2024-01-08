Altay, eski gol kralı Marco Paixao'yu ağırlıyor

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay, devre arasında takımdan ayrılıp Şanlıurfa ekibiyle sözleşme imzalayan eski gol kralı Marco Paixao ile bu kez rakip olacak.

İzmir ekibinin 2018-19 sezonunda kadrosuna kattığı Portekizli santrfor Türkiye'de ilk kez Altay'dan başka bir takımda görev yapacak. İlk maçında 5.5 sezon formasını giydiği eski takımına karşı gol arayacak Paixao, farklı duygularla mücadele edecek. Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olup taraftarların gönlünde taht kuran 39 yaşındaki futbolcu, Şanlıurfaspor formasıyla ilk maçına Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlı formayla 179 resmi maçta 108 gol kaydederek rekorlar kıran Marco Paixao, sergilediği performansla adını kulübün tarihine yazdırdı. Altaylı taraftarların büyük bölümü alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Paixao'ya destek veriyor.