İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıklayan Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama

ABD'den İmamoğlu sorusuna dikkat çeken yanıt

Altay E-Spor'da Yeni Görev: Gökalp Kızılkaya Valorant Menajeri Oldu

Altay E-Spor'da Yeni Görev: Gökalp Kızılkaya Valorant Menajeri Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay E-Spor, Valorant menajerliği pozisyonuna Gökalp Kızılkaya'nın getirildiğini duyurdu. Kızılkaya, takımın başarısını sürdürülebilir kılmak ve yeni yeteneklere fırsat sunmak amacıyla projeler yürütecek.

Altay E- Spor resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla Valorant Menajerliği pozisyonuna Gökalp Kızılkaya'nın getirildiği duyuruldu.

Altay E-Spor takımında Valorant Menajerliği pozisyonuna Gökalp Kızılkaya getirildiği duyuruldu. Kızılkaya, yapılan bu transfer sonrasında Altay E-Spor resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Altay Valorant takımının menajeri olmanın büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Amacım sadece maç kazanmak ya da kısa vadeli başarılar elde etmek değil, Altay'ın E-Spor sahnesinde kalıcı bir iz bırakmasını sağlamak. Bunun için doğru ekibi oluşturmak, oyuncularımızı sisteme en iyi şekilde entegre etmek ve sürdürülebilir bir başarı kültürü inşa etmek en büyük önceliğim. Hedeflerimize ulaşmak için gerçekçi ve sağlam adımlar atacağız. Öncelikli hedefimiz, Valorant arenasında istikrarlı bir yükseliş yakalayarak kendimizi kanıtlamak ve ardından uluslararası arenada Altay ismini en iyi şekilde temsil etmek. Taktiksel derinlik, oyun içi iletişim ve takım dayanıklılığı gibi kritik unsurlara odaklanarak oyuncularımızın gelişimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Yeni yetenekler kazandırmayı misyon ediniyoruz"

Altay Valorant takımının yalnızca maç kazanmaktan ibaret olmayacağını dile getiren Kızılkaya, "Aynı zamanda yetenekli ancak henüz hak ettiği değeri görememiş genç oyunculara bir fırsat kapısı açmayı, Türk e-spor ekosistemine yeni yetenekler kazandırmayı da kendimize misyon ediniyoruz. Bizim için başarı sadece şampiyonluklarla ölçülmez; sürekli gelişim, öğrenme ve uzun vadeli istikrar en büyük önceliğimizdir. Gelecekte daha büyük başarılara imza atabilmek için disiplinli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title