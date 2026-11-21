3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 maçını kazanamayan ve düşme hattına çok yaklaşan Altay deplasmanda Gaziemirspor'a da 2-1 kaybederek çıkışa geçemedi. Ev sahibi Gaziemirspor maçın 30'uncu dakikasında Emirhan Özkan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk devresi bu skorla tamamlanırken, Altay 54'üncü dakikada Mehmet'le tabelayı eşitledi. Gaziemirspor 60'ncı dakikada Mustafa Çalışkan ile yeniden öne geçti: 2-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Altay galibiyet hasretini dindiremedi. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 10 puanda kalırken, Gaziemirspor ise 16 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı