Altay deplasmanda Bigaspor'a yenildi, galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bigaspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen Altay, sezon başında yakaladığı başarılı dış saha karnesini tersine çevirdi.

İlk 3 deplasman sınavında Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, Bucaspor 1928'i 2-1, Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı son 3 randevudan eli boş ayrıldı. İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'a 5-0, Etimesgut SK'ya 3-0, Bigaspor'a 1-0 kaybedip kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı. Son 5 müsabakadan 1 puan çıkarabilen 10 puanlı Altay, düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı