Denizli İdmanyurdu: 1-0
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki 18'inci hafta mücadelesinde Altay, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek kötü gidişata son verdi. Altay, Ünal Alihan'ın attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Alp Tanırgan, Uğur Aydoğdu, Ahmet Emre Akbulut

ALTAY: Semih – Mert (Dk. 78 Nurullah Efe), Hikmet, Sefa, Özgür, Ceyhun, Emre (Dk. 67 Yunus Efe), Mehmet Nur, İbrahim (Dk. 67 Ege), Onur (Dk. 46 Deniz), Ünal Alihan (Dk. 90+2 Cihan)

DENİZLİ İDMANYURDU: Mert – Nazmi, Emirhan, Hüseyin Biber (Dk. 88 Mehmet Berke), Cihangir, Vefa (Dk. 60 Ferhat), Yunus Emre Duyan, Mustafa Arda, Emre Akbulut (Dk. 71 Efe), Mehmet Salih (Dk. 71 Ethem), Murat

GOL: Dk. 64 Ünal Alihan ( Altay )

SARI KARTLAR: Mert ( Altay ), Ferhat ( Denizli İdmanyurdu)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay evinde çıktığı 18'inci hafta mücadelesinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 64'üncü dakikada Ünal Alihan Kavlak kaydetti. Bu sonuçla rakibinin 4 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Altay puanını 21'e çıkarırken, Denizli ekibi 32 puanda kaldı.

23'üncü dakikada orta sahaya yakın bölgeden serbest vuruş kazanan Altay'da Özgür ceza sahasına doldurdu, Ünal Alihan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

37'nci dakikada konuk ekipten Murat'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe gönderdiği topu kaleci Semih uzanarak kornere tokatladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Mehmet Salih'in vuruşunda kaleci Semih köşeye giden topu kornere tokatladı.

53'üncü dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı frikikte Sefa kafayla dokundu, Denizli ekibinin kalecisi Mert gole izin vermedi.

64'üncü dakikada Altay öne geçti. Ev sahibi ekipte Mehmet Nur'un baskısında topu kapan Ünal Alihan, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 1-0.

90+3'üncü dakikada Altaylı Cihan'ın ceza sahası içinden şutunda kaleci Mert iki hamlede topu kontrol edebildi.

Altay maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

