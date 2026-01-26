Haberler

Altay, Denizli İdmanyurdu'nu Ünal Alihan Kavlak'ın golüyle mağlup etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek kötü gidişata son verdi. Genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, 30 metreden attığı golle maça damgasını vurdu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, maç sonrası rakip taraftarlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazandıktan sonra ikinci devreye 2'de sıfırla başlayan Altay, dün evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek kara bulutları dağıttı. İkinci yarının ilk 2 haftasında Uşakspor'a 1-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 (D) yenilen siyah-beyazlılar, Play-Off yarışı veren Denizli temsilcisini Ünal Alihan Kavlak'ın müthiş golüyle dize getirerek büyük moral buldu. Altay'da son dönemde attığı kafa golleriyle takımını sırtlayan 20 yaşındaki genç santrfor bu kez yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle alkış topladı.

Daha önce attığı gollerin ardından kollarını açarak Altay'ın usta golcüsü Murat Uluç'un sevincini tekrarlayan Ünal Alihan, bu kez elini çenesine götürerek siyah-beyazlıların unutulmaz golcülerinden Marco Paixao'nun sevincini sergiledi. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran genç golcü, ilk kez ayağıyla gol atmayı başardı. İzmir temsilcisi, Ünal'ın gol attığı müsabakalarda Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0, Denizli İdmanyurdu'nu ise 1-0 yenerek 12 puan topladı.

SİNAN KANLI'DAN 'KÜÇÜK TAKIMIN HADSİZ TARAFTARI' AÇIKLAMASI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, 1-0 kazandıkları Denizli İdmanyurdu maçı sonrası sanal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinan Kanlı, "Bugün oldukça gururluyum. Çünkü ligin ilk yarısındaki müsabakada, rakip takımın taraftarlarının Büyük Altay için yaptığı kötü tezahüratlar gururumuza fazlasıyla dokunmuştu. Takımımız, o günü unutmadı ve haddini aşan o küçük takımın hadsiz taraftarlarına, taraftarımızla birlikte, haddini bildirdi. Unutmayın; Büyük Altay'la rakip olmak, aynı sahaya çıkabilmek sizlerin kariyer zirvesidir. Büyük Altay bugün adı gibi büyük oynadı. Başta sahadaki evlatlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakada burnu kırılan Deniz Kadah'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.

