Altay'dan Onur Efe Veda Etti

Altay'dan Onur Efe Veda Etti
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3'üncü Lig'e düşen Altay, transfer yasağı nedeniyle sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Onur Efe'yi kaybetti. Onur, kulübe duyduğu aidiyeti ve geçirdiği 15 yılı anlatarak duygusal bir veda mesajı yayınladı.

3'üncü Lig'e düşen transfer yasaklısı Altay, takımın en önemli parçalarından biri olan Onur Efe'yi elinden kaçırdı. Sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu veda mesajı yayınladı. Geçen sezon 30 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri sarsan Onur, "8 yaşında kapısından içeri girdiğim ve büyük hayaller kurarak başladığım Altay Spor Kulübü'ne veda zamanı. Tam 15 yıl... Terle, gözyaşıyla, sevinçle, hüsranla ama en çok da aidiyetle dolu bir yolculuk. Her anı kalbimde bir iz bıraktı. Hayatımın en zor vedalarından birini ediyorum. Her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksın. Hoşça kal Büyük Altay" dedi.

TAKIMDAN AYRILAN 3'ÜNCÜ İSİM

FIFA tarafından 3 dönem daha transfer yasağı alan İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Arda ve stoper Kuban'dan sonra takımdan ayrılan 3'üncü isim Onur Efe oldu. İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Onur Efe'nin gidişiyle eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, sol kanat Mehmet Gündüz'ü takımda tutarak teselli buldu. Geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrılan kalan Mehmet'le ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Gündüz'ün mevcut sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılarak, sözleşmesi 30.06.2026 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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