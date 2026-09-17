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Altay'dan kayyım önerisi

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Altay'dan kayyım önerisi
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3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay'da yönetime kayyım atanması için 3 Ağustos'ta yapılan başvuru sonrası salı günü gerçekleşen ilk duruşmada dava 22 Eylül’e ertelenirken, siyah-beyazlı kulübün mahkemeye kayyım önerisi olarak Avukat Burak Terlemez'i bildirdiği öğrenildi.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay'da yönetime kayyım atanması için 3 Ağustos'ta yapılan başvuru sonrası salı günü gerçekleşen ilk duruşmada dava 22 Eylül'e ertelenirken, siyah-beyazlı kulübün mahkemeye kayyım önerisi olarak Avukat Burak Terlemez'i bildirdiği öğrenildi. Kayyım konusunda son kararı kararı hakimin vereceği ifade edilirken, Altaylı olmasıyla tanınan Burak Terlemez'in göreve gelmesi halinde ivedilikle olağanüstü genel kurul kararı alacağı kaydedildi. Terlemez, son genel kurulda kongre divan başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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