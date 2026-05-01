Altay'da Yunus Efe Sarıkaya'nın Transfer Süreci
3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da genç sağ bek Yunus Efe Sarıkaya, yeni sezon öncesi yuvadan uçacak.
3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da genç sağ bek Yunus Efe Sarıkaya, yeni sezon öncesi yuvadan uçacak. Altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte 2024-25 sezonunda A takıma yükselip amatör lisansla 2'nci Lig'de 32 maçta görev yapan 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon bitiminde serbest kalmış ve Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Alanya temsilcisinin A takımda düşünmeyerek lisans çıkarmadığı genç krampon, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisine dönerek 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yunus Efe, siyah-beyazlı formayla 2025-26'da 3'üncü Lig'de 27 müsabakada görev yaptı. Altay'la olan kontratı sona erecek Yunus Efe'nin yeni sezon öncesi Alanyaspor'un kampına katılması bekleniyor.