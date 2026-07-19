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Altay'da Yunus Efe Sarıkaya'nın sözleşmesi sona erdi

Altay'da Yunus Efe Sarıkaya'nın sözleşmesi sona erdi
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni sezonda takımda yer almayacağı ve Alanyaspor tarafından farklı bir kulübe kiralanacağı öğrenildi.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın (20), yeni sezonda siyah-beyazlı takımda yer almayacağı öğrenildi.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı, 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile sözleşme imzalamış, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla yeniden Altay'a dönmüştü. Alanyaspor'un, Yunus Efe'yi bu kez tecrübe kazanması için farklı bir kulübe kiralama kararı aldığı öğrenildi. Genç savunmacının ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılarda sözleşmesini fesheden Emre, Hikmet ve Ege'nin ardından kadroda 4'üncü ayrılık yaşanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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