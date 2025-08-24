Altay'da Yeni Yönetim, Teknik Direktör ile Yola Devam Kararı Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay'ın olağanüstü genel kurulunda yeni başkan seçilen Hüseyin Kanlı'nın en büyük destekçisi olan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu. Eski Başkan Yüksel Gürüz döneminde göreve getirilen teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı aldıklarını belirten Sinan Kanlı, "İlk geldiğimiz gün yemek şirketi ile anlaşarak futbolcularla doğru beslenme programına geçtik. Geldiğimizde masör yoktu. 2 masör getirdik. Doktor ile anlaşarak sağlık sorununu çözdük. Sağlık muayenesi yapılmamış, sağlık sponsoru ile anlaşıp tüm taramaları yapacağız. Sıcak su akmadığını gördük. 29 bin TL'lik bir onarımla sıcak suyu açtık. 300 bin TL civarı elektrik borcundan dolayı elektrikler kesikti. Kaçak kullanımdan dolayı cezalıydı. Ödedik ve sorunu çözdük" dedi.

Genç oyuncular Emre Tangeldi, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe'yi takıma kazandırdıklarını anlatan Sinan Kanlı şu ifadeleri kullandı:

"Uğraştığımız 1-2 sürprizimiz daha var, onları da getirmeye çalışıyoruz. İhtar gönderen futbolcular vardı, bir tek Mehmet Gündüz'ü tutamadık. Biz geldik, 5 gün sonra ayrıldı. Daha önce asgari ücret alıyormuş. Sen düşün, hangi maaşı istiyorsan düşün dedik, babasıyla görüştük, derdi para değil. Maalesef fesih süresi doldu ve ayrıldı. Yusuf Tekin ve Kuban gelmek istiyordu ama TFF'ye yeni kulupleri yazışmalar yaptığı için döndüremedik. Alhassan dosyası ile ilgili çalışma yaptık. Kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış. Süreci yürütüyoruz. TFF tarafından elimize yazı ulaştı. 40 bin euroluk ödeme 100 bin euro olmuş durumda. Eksi 6 puan gelmedi ama ödeme yapıp bu riski ortadan kaldıracağız. Edin Cocalic ile de anlaşma yapılmamış. Kendisi ile pazarlığa gittik. 330 bin Euroluk rakam ödememiz lazım eksi 6 puan cezası almamak için. Pazartesi günü olan dosyadan kurtuluyoruz."