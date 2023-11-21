Altay'da yeni teknik direktör Serkan Afacan

Altay'ın yeni yönetimi, teknik direktör Djilali Bahloul ile yollarını ayırdıktan sonra Serkan Afacan ile prensip anlaşmasına vardı. Afacan, Altay'ın kümede kalma mücadelesinde görev alacak.

Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul ile yolları ayıran yeni yönetim göreve Serkan Afacan'ı getiriyor.

Siyah-beyazlıların son olarak geçen sezon Menemen FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların en kısa sürede atılacağı öğrenildi. Afacan, bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'den sonra Altay'ı çalıştıran 3'üncü isim olacak. Serkan Afacan, ligde 12 maç sonunda 5 puanla son sırada yer alan Altay'ın kümede kalması için zor bir göreve soyunacak.

Altyapılarda ve yardımcı antrenör olarak Göztepe, Bucaspor, Adanaspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor kulüplerinde çalışan Serkan Afacan, teknik direktör olarak Zonguldak Kömürspor, Van Spor, Uşak Spor ve Menemen'de görev yaptı.