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Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor

Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü'nün siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine, 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra göreve gelecek yönetim karar verecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü'nün siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine, 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra göreve gelecek yönetim karar verecek.

Geçtiğimiz sezon Sinan Koloğlu ile yollar ayrıldıktan sonra kulüpteki sportif direktörlük görevini bırakarak Altay'daki görevine teknik direktör olarak devam eden Tuna Üzümcü'nün geleceği, 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra belli olacak.

Altay'da 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bu süreçte 41 puanın 21 puan toplayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.5 puan ortalaması yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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