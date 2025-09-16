Altay'da Teknik Direktör Kurşunlu İlk 11'i Belirlemeye Çalışıyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 maçta 1 puan alarak sezona istediği başlangıcı yapamayan Altay'da, teknik direktör Ramazan Kurşunlu, ideal 11'ini belirlemeye çalışıyor. Genç teknik adam ilk hafta deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmada ilk 11'de yer verdiği 5 futbolcuyu geçen hafta İzmir'de 0-0 biten Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasında yanında oturttu. Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Murat Uluç'un yanı sıra altyapı patentli Ege, Mert, Oktay ve Mehmet Nur geçen hafta kesik yedi.

Teknik adam Kurşunlu, bu isimlerin yerine Ayvalıkgücü randevusunda Emre, Caner ve Onur Yıldız'ın yanı sıra cezası biten Ali ve lisansı çıkarılan Yunus Efe'yi ilk 11'e aldı. Grupta pazar günü Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak siyah-beyazlılarda ideal kadroyu belirlemeye çalışan teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun bu kez büyük bir rotasyona gitmesi beklenmiyor. Kurşunlu'nun hafta içinde antrenmanlardaki performanslara göre ilk 11'de ufak değişiklikler yapabileceği ifade edildi.