Altay'da Karagöz'ün planı hazır

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek teknik direktör Mehmet Can Karagöz, yeni sezon planlamasına ilişkin yönetimle temas halinde olduğunu dile getirdi. Kulüpte yeni yönetimin belirlenmesinin ardından durumunun netleşeceğini ifade eden teknik patron Karagöz, "Teknik ekip olarak her ihtimale karşı planımızı yapıyoruz. Altay'la gönül bağım var. Yoğun ve öğretici bir sezonu geride bıraktık. Şu an hem dinlenme hem değerlendirme dönemindeyiz" dedi.

Genç oyuncularla iletişim halinde olduğunu kaydeden Karagöz, görevde kalması halinde yeni sezonda üst sıraları hedefleyeceklerini söyledi. Siyah-beyazlı takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi olan Karagöz, kariyer hedefleri doğrultusunda farklı projelerin de gündeminde olduğunu belirtti. 40 yaşındaki teknik adam, "Futbolda gelişim odaklı, sürdürülebilir yapılar içerisinde bulunmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kariyerim adına en doğru kararı vermeye çalışacağım" diye konuştu.

