Altay'da sözleşmeleri sona erecek olan oyuncular takımdan ayrılmayacak

Altay'da sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek olan Ceyhun Gülselam (36) ve Özgür Özkaya'nın (36) alacaklarını alamamasına rağmen takımdan ayrılmayacağı öğrenildi.

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık sezonunu yaşayan Altay, borçları ve lisans eksiklikleri sebebiyle toplam eksi 9 puan silme cezası alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 10 puanla Trendyol 1. Lig'i 17. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, kümede kalamayarak TFF 2. Lig'e düştü.

Oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen ve 670 Milyon TL borcu bulunan siyah-beyazlılarda sezonun sona ermesiyle yaprak dökümü de başladı. Birçok oyuncu maaşlarını temin edemediği için kulübe ihtarname çekerek serbest kalma hakkını elde ederken, siyah-beyazlıların tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın yola devam kararı aldığı öğrenildi. 36 yaşında bulunan bu iki oyuncu herhangi bir ödeme almamasına rağmen 2025 yılında bitecek olan sözleşmelerini tamamlamayıp gelecek sezon sonunda da futbolu İzmir ekibinde noktalamak istiyor. Ceyhun ve Özgür'ün de kurulu düzenlerini bozmama isteği ve zor zamanlardan geçen Altay'ı yalnız bırakmamak için bu kararı aldığı ifade edildi.

Öte yandan birçok genç oyuncunun serbest kalma hakkını elde ettiği ve kendilerine takım aradığı öğrenildi. - İZMİR