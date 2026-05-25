Altay'da Sinan Kanlı kolları sıvadı

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kongre ileri bir tarihe ertelenirken, mevcut başkan Sinan Kanlı'nın yeniden aday olmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın yeni isimlerden oluşacak bir yönetimle başkanlığa aday olmayı planladığı ifade edildi.

Kanlı'nın aday yönetim listesindeki 4-5 kişiyi belirlediği, Kurban Bayramı sonrası adaylığını resmen açıklayacağı belirtildi. Geçen sezon camiadan maddi destek görememesi nedeniyle aralık ayında görevi bırakma noktasına gelen Sinan Kanlı, kongrede başkan adayı çıkmaması üzerine sezonu tamamlamıştı. Taraftarların ve genel kurul üyelerinin sevgisini kazanan genç başkanın güçlü bir yönetim oluşturmak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

