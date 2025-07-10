Altay'da Sıkıntılı Süreç: Genç Yıldız Emre Tangeldi Profesyonel Sözleşmeyi Reddetti

Altay'da Sıkıntılı Süreç: Genç Yıldız Emre Tangeldi Profesyonel Sözleşmeyi Reddetti
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3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Altay, maddi sorunlarla boğuşurken, genç oyuncusu Emre Tangeldi'nin profesyonel sözleşme talebini kabul etmemesi kulüpteki durumu daha da zorlaştırdı. 19 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma geçme hakkı bulunuyor.

YENİ sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay maddi sıkıntılırla boğuşurken, yönetim alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken mevcut kadrodaki oyuncuları elde tutmaya çalışıyor. Özellikle genç oyuncularını takımda tutabilmek adına yoğun çalışma içinde olan kurmaylara orta saha oyuncusu Emre Tangeldi'den kötü haber geldi. Amatör sözleşmesi bulunan oyunculardan biri olan 19 yaşındaki futbolcu, yönetimin profesyonel sözleşme talebine olumsuz yanıt verdi. Geçen sezon 27 karşılaşmada forma giyen Emre'nin ikna edilemezse bonservissiz olarak başka bir takıma gitme hakkı bulunuyor. 4 yıldır transfer yasaklısı olan Altay'da Efe, Arda, Kuban gibi isimler alacakları 30 günlük yasal sürede ödenmeyince serbest kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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