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Altay'da Sefa morali

Altay'da Sefa morali

Spor Haberleri

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması teknik ekibin elini rahatlattı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması teknik ekibin elini rahatlattı. Bu sezon ligde son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan 25 yaşındaki savunmacı, 13 Nisan'daki Altınordu derbisinin ikinci yarısında sakatlandıktan sonra beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği (D) ve Göztepe maçlarını kaçırdı. Sefa'nın bu haftaki Boluspor randevusunda kadroda yer alacağı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda sağlık ekibi, Göztepe derbisinde sakatlanan stoper Björkander ve sol bek Naderi'yi yetiştirmek Bolu'ya için seferberlik ilan etti. Fizyoterapist eşliğinde çalışan iki futbolcunun durumları maç saatinde belli olacak. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı sol bek Efe, ön libero Ceyhun ve tedavisi süren orta saha oyuncusu forma giyemeyecek. İki haftalık kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Zeki ise takımdaki yerini alabilecek.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sefa Özdemir Boluspor Altay Spor Haberler

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