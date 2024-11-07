Altay'da Sakatlık Kabusu: Özgür Özkaya 4 Hafta Yok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da pazar günü oynanacak Altınordu derbisi öncesi sakatlık kabusu yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak evinde 2-0 mağlup olduğu Adana 01 FK maçının son bölümünde sakatlanan sol bek Özgür Özkaya'nın omurilik sırt bölgesinde çatlak tespit edildi. Tedavisi için İstanbul'a giden tecrübeli savunmacının en az 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

İzmir ekibinde kasığından sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın da antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Altay'da tendon sakatlığı yaşaması nedeniyle Adana 01 FK müsabakasında yedek soyunup oyuna alınmayan ön libero Ceyhun Gülselam'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sol kanat Mehmet Gündüz ve orta saha oyuncusu Caner'in sakatlıklarının sürdüğü Altay'da iyileşen stoper Hikmet ise takımla çalışmalara başladı.