Altay'da Özgür Özkaya Sarı Kart Cezalısı
3. Lig 4. Grup'ta Altay, evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Sol bek Özgür Özkaya, hakeme itiraz nedeniyle 71. dakikada sarı kart görerek ceza aldı ve gelecek maçta oynayamayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Uşakspor'a 1-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay'da sol bek Özgür Özkaya sarı kart cezalısı durumuna düştü. Uşakspor müsabakasının 71'inci dakikasında hakeme itiraz etmesi nedeniyle sarı kart gören tecrübeli savunmacı bu haftaki Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan Özgür, son ödeme tarihi geçmesine rağmen sözleşmesini feshetmeyerek yönetime süre vermişti. Kaptan Özgür'ün yokluğunda Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in sol kanatta görev yapan İbrahim'i savunmaya çekebileceği, İbrahim'in önünde ise Nurullah Efe'nin şans bulabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
