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Altay, genç golcü Mehmet Onur Yıldız ile yeniden anlaştı

Altay, genç golcü Mehmet Onur Yıldız ile yeniden anlaştı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren santrfor Mehmet Onur Yıldız'la yeniden anlaşma sağlandı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren santrfor Mehmet Onur Yıldız'la yeniden anlaşma sağlandı. Genç oyuncunun siyah-beyazlı ekibe katılarak antrenmanlara başladığı belirtildi. Geçen sezon 21 müsabakada 8 kez ilk 11'de yer alıp toplam 826 dakika oyunda kalan 19 yaşındaki forvet, 1 kez rakip fileleri sarstı. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 9, 2'nci Lig'de 15, kupada 2 kez görev yapan genç futbolcu, U16 ve U17 milli takımlarında 2'şer kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Altay'ın tecrübeli golcülerinden Murat Uluç'un (45) hak mahrumiyeti cezası sürerken, Deniz Kadah (40) ise idmanlara çıkmıyor. Çapraz bağ ameliyatı olan genç santrfor Ünal Alihan Kavlak (20) ise tedavisinin sürmesi nedeniyle ilk yarının son haftalarında takıma katılacak. İzmir temsilcisinde altyapı patentli golcüler Onur Yıldız ve Ferhat Öncel'in yanı sıra U19 takımından A takıma alınan Enes Türker Türkoğlu ileri uçta oynamak için forma savaşı verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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