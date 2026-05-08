Altay'da Başkan Sinan Kanlı'nın Adaylığı Şartlı

YENİ sezonda yine 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da pazartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın şartlı olarak adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Kanlı'nın kongrede aday veya yatırımcı çıkmaması durumunda ve yeni sezon bütçesi denkleştirildiği takdirde yeniden başkanlığa talip olacağı ifade edildi. Ancak bütçenin oluşturulamaması halinde Sinan Kanlı'nın da aday olmayacağı kaydedildi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de küme düştükten sonra büyük maddi sıkıntılarla boğuşan Altay, 4 senede 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Büyük borç yükü altına girip yatırımcı bulamayan siyah-beyazlılar, transfer yasağı cezaları alıp takviye yapamadı. Siyah-beyazlılar son yıllarda eski oyuncularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla da karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı