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Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Planı Rafa Kalktı

Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Planı Rafa Kalktı
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yönetim, yaptığı incelemeler sonucu olağanüstü genel kurul kararını gündemden düşürdü. Başkan Sinan Kanlı, yasal engel bulunmadığını belirterek kongre planını rafa kaldırdı.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yeniden yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yönetimin yaptığı incelemelerin ardından gündemden düştü.

Siyah-beyazlı kulüpte 26 Aralık 2025 ve 11 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen son iki kongrede başkan adayı çıkmaması üzerine, Sinan Kanlı başkanlığındaki mevcut yönetim görevine devam etmek durumunda kaldı. Bu kongrelerin ardından yeniden başkanlığa aday olma kararı alan Sinan Kanlı, yasal bir engel tespit edilmemesi üzerine kongre konusunu rafa kaldırdı. Yönetimin, şu an için olağanüstü genel kurul kararı almayı planlamadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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