Altay'da Murat Uluç, Marco Paixao'nun ayrılığını tamamlamak için şans bekliyor

Altay'da Marco Paixao'nun ayrılığından sonra 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç'un, hücum hattındaki eksikliği tamamlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao'nun, Şanlıurfaspor'a transfer olmasından sonra golcü oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum üzerine harekete geçen Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve ekibi, iki seçeneği masaya yatırdı. İhtimallerden birisi Şimşek'in, 10 numara pozisyonunda forma giyen Deniz Kadah'ı forvet hattına çekmek olurken, ikinci ihtimalin ise bu sezon oynanan iki Türkiye Kupası maçında 3 gol kaydederek takımın en skorer futbolcusu olan 42 yaşındaki golcü Murat Uluç'a forvet hattında şans verileceği ifade edildi. Yine de kararını vermek için önünde süre bulunan Yusuf Şimek'in, oyun planı hakkında düşünmeye devam ettiği ve oyuncularının antrenmanda gösterdiği performansa göre de karar alabileceği öğrenildi.

Öte yandan bu sezon ligin ilk devresinde oynadığı 11 maçta 718 dakika sahada kalan Deniz Kadah, söz konusu süreçte 2 gol kaydetti. Kadah'ın tek forvet oynadığı kurguda Arda Gezer veya Ali Kızılkuyu'nun 10 numara pozisyonunda oynaması beklenirken, iki oyuncu da bu sezon gol ve asist yapamadı. - İZMİR