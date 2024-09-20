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Altay'da Kuban Altunbudak Forma Şansı Bulamıyor

Altay'da Kuban Altunbudak Forma Şansı Bulamıyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da stoper Kuban Altunbudak, sezonun başından itibaren forma şansı bulamazken, genç futbolcu Yunus Efe Sarıkaya'nın yer aldığı savunmanın etkisi merak ediliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da stoper Kuban Altunbudak, ilk 3 haftada forma yüzü göremedi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 18 karşılaşmada forma giyip, 15 kez ilk 11'de şans bulan 22 yaşındaki defans oyuncusu 1306 dakika görev yaparken, bu sezon ise şimdiye kadar hiç süre bulamadı. Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan ilk 3 haftadaki 24Erzincanspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) ve GMG Kastamonuspor müsabakalarında Kuban'ı yedek kulübesinde oturttu. Siyah-beyazlılarda Kuban'ın yerine altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya bu maçlarda ilk 11'de görev yaptı. Ligde pazar günü Tuzlaspor'a konuk olacak İzmir ekibinde savunmanın ortasında yine Yunus Efe'nin görev yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Efe Sarıkaya 3-sayfa Futbol Altay Spor

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